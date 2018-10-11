Başkan Toçoğlu esnaflarla bir araya geldi

Şehrin farklı noktalarında bulunan esnaflarla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, şehrin farklı noktalarında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Toçoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, sohbet etti. Sakarya’yı birlikte geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, istişare kültürünün önemine değindi. Başkan Zeki Toçoğlu birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak, “Hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz. Üzüntümüzü, sevincimizi birlikte paylaşıyoruz. Sakarya için yapacaklarımızı şehrimizle, vatandaşlarımızla paylaşıyor, istişerelerde bulunuyoruz. Hamdoslun sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Projelerimizi tamamlıyor, açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Tek düşüncemiz Sakarya’ya daha fazla hizmet etmek, geleceğe hazırlamaktır” dedi.

“Projeler açılıyor”

2018 yılını açılış yılı olarak belirlediklerini ve adımlarını bu doğrultuda attıklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, “Hamdolsun projelerimizi hızla tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapı yatırımlarımızı büyük ölçüde tamamladık. Hendek’te Atatürk Parkı, Maltepe Sosyal Tesisleri’ni, Tarihi Alicanlar Konağı’nı, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, Kocaali Sosyal Tesisleri’ni, Yazlık Kavşağı’nı, Yavuz Selim Caddesi’ni, ADA AVM üst geçitini bitirdik. Ulaşım filomuzu 20 yeni otobüsle güçlendirdik. Yine asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yılsonuna kadar açılışlarımız devam edecek” diye konuştu.