Başkan Toçoğlu Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri, il başkanları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’de yer aldı.

Başkan Toçoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; bizler AK Parti’yi milletimizle birlikte kurduk. Nice badirelere birlikte göğüs gererek bugünlere geldik. Yine yeni sistemi milletimizle birlikte hayata geçireceğiz. Biz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ediyoruz. Tüm tereddütlerden ve kafa karışıklıklarından arınmış bir şekilde milli irademizi 24 Haziran’da sahaya koyacağız. Halkımız sandıkta demokrasisiyle cevabını verecektir. 24 Haziran inşallah ülkemiz için bizim için yeni bir milat olacak” ifadelerini kullandı.

Siyasetin masada değil sahada yapıldığını ifade eden Toçoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler; Türkiye’ye dönük saldırılarını arttıranlar, 24 Haziran öncesi yeni senaryolarını devreye almaya başladılar. Tek dertleri var, Erdoğan düşsün Türkiye zayıflasın. Karanlık odalarda gizli pazarlıklarla Türkiye’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Masa başında yapılan siyaset mühendisliğiyle kimse bu toplumu dizayn edemez. Bazı muhalif gruplar daha öncede üzerimize geldiler. Darbe girişimleriyle, çeşitli kumpaslarla ülkemizin birlik ve beraberliğini bölmeye çalıştılar ama başaramadılar. Yine başaramayacaklar. Şunu unutmayın: Siyaset masada değil, sahada yapılır. Sakarya’nın sokaklarında, Karasu’da, Hendek’te, Taraklı’da, Sapanca’da yapılır” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, çok çalışacaklarını belirterek, “Biz 24 Haziran’a çok çalışacağız. Sahada milletimizle buluşacak, derdimizi, davamızı anlatacağız. İşlerimizi en iyi şekilde yapacağız. Bizim siyaset anlayışımız da işlerimizi en iyi ve hızlı bir şekilde yapmayı gerektirmektedir. Şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu şehir için daha fazla çalışacak, daha fazla üreteceğiz” dedi.