Başkan Toçoğlu Hendek’te incelemelerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Hendek Yıldırm Beyazıd Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’in de yer aldığı incelemede bölgede ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına ilişkin görüşmeler masaya yatırıldı. Başkan Zeki Toçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hendek Belediye Başkanımız İrfan Püsküllü ile birlikte ilçemizin önemli ulaşım akslarından biri olan Yıldırım Beyazıd Caddesi’nde incelemelerde bulunduk. Caddenin yenilenmesi konusunda ilçe belediyemizin bir talebi olmuştu. Bölgede yağmursuyu altyapısı ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Konuyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerekli zeminin oluşmasının ardından bin 700 metrelik arter için adımlarımızı atacağız. Hendek’te hemşehrilerimizin keyifli buluşmalarına ev sahipliği yapacak Atatürk Parkı’nı hizmete sunduk. Grup yollarında planlarımız dahilinde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşa ettiğimiz içmesuyu hattıyla Hendek’i dünya standartlarında arıtılan birinci sınıf içme suyuna kavuşturduk. 32 milyonluk altyapı çalışması gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilçe belediyemizle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yıldırım Beyazıd Caddesi ilçemizin önemli arterlerinden ayrıca nüfusun kalabalık olduğu mahallelerimiz bu bölgede yer alıyor. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bölgenin hem altyapı hem de yol konusunda ihtiyacı olan çalışmalar için incelemeler yaptık. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Hendek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.