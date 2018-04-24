Başkan Toçoğlu, Kalın ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.Başkan Zeki Toçoğlu’na Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Başkan Zeki Toçoğlu’na Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları Muhammet Berat Alphan, Bayram Akgül, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Şampiyona Direktörü Aziz Sırnaç yer aldı. Başkan Toçoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın’a bilgiler verdi.

“Motivasyonumuz arttı”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “2020 yılında Sakarya olarak uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şampiyona için hazırlıklarımızı hızla başlattık. Yenikent bölgemizde Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası’nı inşa ediyoruz. Şampiyonanın Cumhurbaşkanlığımızın himayelerine alınması da bizlere büyük bir motivasyon kazandırdı. İnşallah Türk sporu adına çok güzel bir şampiyona olacak. Bisiklet Adası projemizi tamamlayacak, Sakarya olarak önce 2018’deki şampiyonaya ardından 2019’a ve 2020’ye güzel bir ev sahipliği yapacağız” dedi.

“Sakarya örnek bir projeyi hayata geçiriyor”

Sakarya’nın 2020 Uluslararası Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası gibi büyük bir işe kalkıştığını belirten Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, “2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nın Sakarya’da yapılacak olması Türk sporuna büyük bir katkı sağlayacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeyi hayata geçirmiş oluyor. Bizler her türlü desteği sizlere sağlayacağız. Bu konuda yalnız olmadığınızı belirtmek isterim. Sakarya bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok sevdiği ve huzur bulduğu bir şehir. Bu vesileyle Sakaryalı tüm hemşehrilerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.