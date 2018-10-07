Başkan Toçoğlu, Karasu’da ziyaretlerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Balıkçılara rastgele diyerek sohbet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na, Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik etti. Toçoğlu balıkçılarla buluşmasında oltanın başına geçmeyi de ihmal etmedi. İlçe Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Karasu’da gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla Başkan Toçoğlu’na teşekkür etti. Ziyaretin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Toçoğlu, “Karasu doğal güzellikleriyle ilçemizin nadide köşelerinden biri. Karadeniz’in serin sularında balık tutan kardeşlerimize ‘rastgele’ dedik. İlçedeki yatırımlarımıza ilişkin İlçe Belediye Başkanımız Mehmet İspiroğlu’yla görüştük. Hamdolsun son yıllarda Karasu hayata geçirdiğimiz yatırımlar neticesinde gelişiyor, güzelleşiyor. İnşallah altyapı ve üstyapıda devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla geleceğe güvenle bakacak” dedi.

Karasu’ya altyapı anlamında dev yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Toçoğlu, “İlçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla hem bölgeye değer kattık hem de hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunduk. Karasu Sahil Park’ta binlerce misafirimizi konuk ettik. İnşa ettiğimiz Karasu Adatepe Köprüsüyle geçişleri güvenli hale getirdik. 26 milyon liralık asfalt çalışmasıyla Karasu’yu baştan aşağı yeniledik. Şimdi sosyal hizmetleri tek çatı altında toplayacak Sosyal Gelişim Merkezimizi tamamlıyoruz. İnşallah bu yatırımımız da Karasu’ya çok yakışacak. Karasu Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak devreye aldık. İlçemizin atıksularını en iyi şekilde arıtıyoruz. Şehrimizde atıksuya yönelik yatırımlarımız neticesinde Sakarya Nehri ve Karadeniz’e atıksu karışmıyor. Bu sayede şu anda Karasu sahillerimizde iki Mavi Bayraklı plaj bulunuyor. 45 milyonluk Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi’nde önemli aşama kaydettik. Çalışmalarımız sürüyor. Kurudere-Yeşilköy İçmesuyu Projesi’ni tamamlayarak devreye aldık. Bölgeye kazandırdığımız Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile ilçemize birinci sınıf içmesuyu ulaştırıyoruz. Hayata geçireceğimiz Çamdağı Barajı Projesi ile ise şehrin kuzeyinde içmesuyu anlamında uzun yıllar herhangi bir sorun yaşanmayacak” diye konuştu.