Başkan Toçoğlu, Kuzeyin muhtarları ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu, Kaynarca ve Kocaali muhtarları ile bir araya geldi.Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu; Karasu,...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu, Kaynarca ve Kocaali muhtarları ile bir araya geldi.

Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu; Karasu, Kaynarca ve Kocaali’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşarak muhtarlardan gelen talepleri dinledi. Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen yatırımlara değinen Başkan Toçoğlu,“İlçelerimizin geleceklerini teminat altına alacak çalışmaları hayata geçirdik. Karasu Adatepe ve Tepetarla Mahalleleri arasında inşa ettiğimiz 80 metre uzunluğundaki Adatepe Köprüsü ile geçişleri daha güvenli hale getirdik. Yine sahil çalışmamız bölgeye renk kattı. Sosyal Gelişim Merkezimiz ise hızla tamamlanıyor. Muhteşem doğası, denizi ve yeşiliyle harika bir güzelliğe sahip olan Kocaali’ye kazandırdığımız sosyal tesis bölgeye değer kattı. Kocaali’de gençlerin kullanımına futbol sahası kazandıracağız. Yine asfalt çalışmalarımızla da arterleri yeni yüzlerine kavuşturuyoruz” dedi.

Altyapı anlamında Kocaali’ye önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Toçoğlu, "Birçok bölgede içmesuyu şebekelerini yeniledik. Karasu ve Kocaali’ye birinci sınıf içmesuyu ulaştıracak Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni tamamlayarak devreye aldık. 3,5 milyonluk yatırımla 5 kilometre uzunluğunda yağmursuyu altyapısı inşa ederek ilçenin bu anlamdaki altyapısını kuvvetlendirdik. İlçenin atıksularını en iyi şekilde toplayarak dünya standartlarında arıtmak için 50 milyonluk yatırımla 121 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi’ni ilçemize kazandırdık. Artık Kocaali’den Karadeniz’e atıksu karışmıyor" diye konuştu.

Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ile atıksuların Sakarya Nehri ve Karadeniz’e karışmadığını belirten Başkan Toçoğlu, “Kocaali’de olduğu gibi Karasu’da da atıksuları dünya standartlarında arıtıyoruz. Karasu Atıksu Arıtma Tesisi ile atıksular Sakarya Nehri’ne ve Karadeniz’e karışmıyor. Denizimiz artık tertemiz. Bu sayede şu anda Karasu’da 2 adet Mavi Bayrak sahibi plaj bulunuyor. Yine Karasu ve Kocaali ilçelerimiz için 45 milyonluk içmesuyu yatırımında çalışmalarımız devam ediyor. Kurudere ve Yeşilköy Mahallelerini Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan birinci sınıf içmesuyuyla buluşturacak projemizi tamamlayarak bu mahallelerimize yeni hatlar üzerinden su verdik. Kaynarca’nın içmesuyu geleceğini garanti altına almak için 60 kilometre uzaklıkta bulunan Sapanca Gölü’nden ilçemize 10 milyonluk yatırımla Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde arıtılan suyu ulaştırdık. Birçok mahallenin şebekesini baştan aşağıya yeniledik. İlçemizde kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisi inşa etmek için ise hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah ilçelerimizin geleceğine yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.