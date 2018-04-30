Başkan Toçoğlu, milletvekili aday adaylarını ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den milletvekili aday adaylarını ağırladı.

Buluşmalarda; AK Parti milletvekili aday adayları Bilgehan Doğru, Şahin Karaaslan, Halime Aykılıç, Sevda Yılmaz, Enes Erkan, Sezai Akyol, Mustafa Tuncer, Ziya Cevherli ve Ramazan Serhoş yer aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, adaylara başarılar dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Toçoğlu, “24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde AK Partimizin Sakarya Milletvekili aday adayı isimleriyle bir araya geldik. Her seçim döneminde partimize olan teveccüh artıyor. Milletimizle gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor. Bizim tek derdimiz milletimize en iyi hizmeti sunmak. Tüm aday adaylarımıza çalışmalarında başarılar diliyor, Rabbimden kolaylıklar temenni ediyorum” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Milletimizin, partimize olan ilgisi ve güveni sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Hamdolsun bizler bu sorumluluğun farkındayız ve bu inançla hareket ediyoruz. 24 Haziran’da da önemli bir seçim gerçekleştireceğiz. Çok çalışacağız. İnşallah hemşehrilerimizin desteğiyle Sakarya’dan en iyi oy oranıyla Ankara’ya güçlü bir destek sunacağız. Listede olan, olmayan tüm kardeşlerimizle birlikte sahada olacağız. Unutmamalıyız ki bizim öncelikli olan davanın kendisidir. Davamız tüm makamların üstündedir. AK Partili olmak bu anlayışı gerektirir” diye konuştu.