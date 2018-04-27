SAKARYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:36

Başkan Toçoğlu: "Sakarya bizim ortak sevdamız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.Şehirde devam eden çalışmalara ilişkin konuların masaya yatırıldığı buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,...

Başkan Toçoğlu: 'Sakarya bizim ortak sevdamız'
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Şehirde devam eden çalışmalara ilişkin konuların masaya yatırıldığı buluşmada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Toçoğlu, “Ergün Atalay’ın bu şehir için ne kadar önemli bir isim olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Kendisiyle şehrimizi ilgilendiren konuları istişare ediyor, çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Sağolsun bugüne kadar birçok konuda bize önemli katkıları oldu. Hep diyoruz; Sakarya bizim ortak sevdamız. Bizim başka şehrimiz yok. Bu yüzden sorumluluk duygusuyla hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Toçoğlu, Sakarya’ya karşı olan sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorunda olduklarını söyleyerek, “Bu şehrin suyunu, gölünü, denizini, yaylalarını, yeşilini, doğasını, toprağını, tarihi yapılarını, mimarisini korumak zorundayız. Bu şehir bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için canla başla çalışmalıyız. Bu şehri biz yönetiyoruz, istediğimizi yaparız diye bir anlayış olamaz. Şehrin her bir karış toprağına, bu şehrin çocuklarına, bu şehre karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumundayız” diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, her zaman Sakarya’nın yanında olduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduk. Şehrimizde yaşanan değişim ve dönüşüme ilişkin son bilgileri aldık. Her geçen gün gelişen şehrimiz için çalışmaya, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm Sakaryalı hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. Her zaman Sakarya’nın ve Sakaryalı kardeşlerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.
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