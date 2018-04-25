SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 18:19

Başkan Toçoğlu: "Sakarya’daki bu uyum herkese örnek olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem...

Başkan Toçoğlu: 'Sakarya'daki bu uyum herkese örnek olacak'
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Başkan Toçoğlu, yeni yönetime başarılar dileyerek birlik beraberlik vurgusunda bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’da yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Çok önemli yatırımları hayata geçirdiniz. Bazı şeyleri değiştirmek istediğinizi görüyoruz. Biz bu konuda her zaman yanınızdayız. Büyükşehir ile beraberiz. Ciddi projelere beraber imza atmak istiyoruz. Çevre şehirlerle de ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Yatırım ortaklıkları kurmalıyız. Bu noktada Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

SATSO’nun yeni yönetimine iade-i ziyarette bulunduklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkanı Talip Kuriş ve yönetimini kutluyorum. Yeni dönem hayırlı olsun. SATSO çok önemli bir paydaşımız. Birlikte önemli çalışmalara imza atacak, Büyükşehir-SATSO ilişkileri daha da güçlenecek. Sakarya son zamanlarda adından bahsettiren bir şehir. Bazı özelliklerimizle Türkiye’de örnek olduk. Özellikle yatay mimari ve şehirdeki uyum herkesin dikkatini çekiyor, takdir ediliyor. Biz Sakarya’da; esnafımızla, üniversitemizle, kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, milletvekillerimizle, valimizle uyum içerisindeyiz. İnşallah birlik beraberliğimiz güçlenecek, Sakarya kazanacak” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, ziyaretin ardından SATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Müşterek Meslek Komite Toplantısı’na katılarak komite üyeleriyle bir araya geldi. Toçoğlu, “Seçimleriniz bitti artık çalışma zamanı. Hepimizin amacı ülkemize, şehrimize katkılar sunmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Sakarya’daki bu uyum herkese örnek olacak. Önümüzde ciddi bir süreç var. Sizler de bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Ülkemizi ekonomik olarak zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Ülkemize sahip çıkmalıyız. En küçük bir zaaf geri dönülemez badireler oluşturabilir. Bu birliğimizi ve güven ortamımızı beraberce sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum. Sizlere de işlerinizde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.
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