SAKARYA:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:32

Başkan Toçoğlu, SAÜ Rektörü Savaşan ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan ile bir araya geldi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih...

Başkan Toçoğlu, SAÜ Rektörü Savaşan ile bir araya geldi
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ağırladı. SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal ile SAÜ Genel Sekreteri Dr. Yaşar Kahraman’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Toçoğlu, Prof. Dr. Savaşan’a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. Başkan Zeki Toçoğlu, “Üniversitemiz ile birçok alanda işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Yeni dönemde de işbirliğimizi daha da güçlendirerek şehrimiz adına başarılı çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Prof. Dr. Savaşan’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Fatih Savaşan ise birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek Başkan Toçoğlu’na teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Savaşan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi şahsımıza tevdi etmesiyle birlikte SAÜ Rektörlüğüne atandık. İnşallah Büyükşehir Belediyemizle yakın temas halinde olacak, güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.
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