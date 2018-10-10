Başkan Toçoğlu: “Şiir medeniyetimizin rüyasıdır”

18. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları görkemli bir açılış programıyla müzikseverler ile buluştu.

SAÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Sapanca Şiir Akşamları açılışa programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve çok sayıda kültür sanat dostu katıldı. Kültür ve sanatın ince bir ruh işçiliği olduğunun altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, “18’incisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, aynı zamanda 2018-2019 Kültür Sanat Sezonumuzun açılışı olması vesilesiyle bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Açılışını bugün itibariyle gerçekleştirdiğimiz Kültür Sanat sezonumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden zengin, nitelikli ve özgün etkinliklerle yıl boyu sürecek. Konferansların, panellerin, konserlerin, tiyatroların ve birçok nitelikli etkinliğin her ay düzenli bir takvimle siz kıymetli sanatseverlerin ilgisine sunulması için önemli bir gayret sarf ediyoruz. Bizler kültürün ve sanatın ince bir ruh işçiliği meselesi olduğuna inanıyoruz. Şiirin de bu ruhu besleyen engin bir kaynak olduğu inancındayız. Kelimeler ülkesine sizlerle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şiir dolu 5 gün”

Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programına ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirten SAÜ Rektörü Fatih Savaşhan, “Bugün sizleri şiirlerle ve dinletilerle baş başa bırakacağız. Mekanlarında ruhu olduğuna inanıyorum. Mekanlara bu anlam ve ruhu veren tecessüm hale gelen şiirlerdir. Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin kültür sanat etkinlikleri düzenlenmeleri şehrimiz için büyük zenginlik. Gerçekten Sakarya’nın kültür ve sanat şehri olduğunu bizlere göstermiş oluyorlar. “Tüm katılımcılara şiir dolu 5 gün diliyorum” dedi.

"Gurur duyuyoruz”

Her şiirin bir medeniyet olduğunu vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Sapanca Şiir Akşamları gibi değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Şiirin, bizim toplumsal ve kültür hayatımızdaki yerini vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de şiir, bizim gerek insan olarak gerek toplum ve ülke olarak hayatiyetimizi besleyen en önemli sanatların başında gelir. Aynı zamanda kimliğimizin bir parçası olmuştur. Yunus Emre’lerden Fuzuli ve Nabi’ye oradan da Mehmet Akif ve Sezai Karakoç’a kadar uzanan bir şiir serüveni içinde biz kendi kimliğimizi inşa ettik. Değerli Şair Sezai Karakoç’un da belirttiği gibi şiir bizim medeniyetimizin rüyasıdır. Şiire inanıyoruz; şiire, hayattaki yerimizi bize gösteren bir hakikat aynası olarak inanıyoruz. Şiirsiz bir insanın, şiirsiz bir şehrin, şiirsiz bir toplumun yaşayamayacağı, yaşasada, bunun nitelikli bir yaşam olmayacağını biliyoruz. Hedefimiz; şehirlerimize bu inançtan hareketle renk vermektir, karakter kazandırmaktır. Bu duyarlılığı taşımak ve ona zemin hazırlamaktır” diye belirtti.

Program; protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen şiir sunumları ve Dilek Türkan konseri ile son buldu.