Başkan Toçoğlu: “Spora destek ve yatırımlarımız devam edecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ASKF tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri yılın enleri ödül törenine katıldı.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, TFF Bölge Müdürü Ferruh Sezgin, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, il temsilcileri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye’de ve dünyada dereceye giren özel sporculara ve antrenörlerine kupalarını takdim etti.

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Toçoğlu, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Toçoğlu, “Öncelikle ödül alan tüm sporcularımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri amatör spora desteklerde bulunduk. Malzeme ve otobüs desteği sağladık. Modern spor tesisleri inşa ettik. Spor şehri olan Sakaryamızda sporun gelişmesi, gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda spor yapabilmesi için desteklerimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Hamdolsun ASKF, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve tüm spor camiamızla tam uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de birlikteliğimiz devam edecek” dedi.