SAKARYA:
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09 Ekim 2018 Salı 14:58

Başkan Toçoğlu, SUBÜ Rektörü Sarıbıyık’ı ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Ziyarette SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof....

Başkan Toçoğlu, SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'ı ziyaret etti
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen’de hazır bulunurken; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’na Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli eşlik etti. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Toçoğlu ve Dişli’ye teşekkürlerini ileten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, işbirliği içerisinde çalışarak Sakarya’ya katkılar sunacaklarını söyledi. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise Prof. Dr. Sarıbıyık’a başarı dileklerini ileterek, destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Başkan Toçoğlu, SAÜ Teknoloji Fakültesi’nde görev yaptığı süre içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a kolaylıklar dileyerek şunları söyledi: “Öncelikle şehrimizin ikinci üniversiteye kavuşmuş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün şehrimiz nüfusu öğrenci arkadaşlarımızın da katılımıyla artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemize destek sunmaya, ortak çalışmalara imza atmaya hazırız. İnşallah yeni üniversitemiz akademik alanda hayata geçireceği projeler, üreteceği bilim çalışmalarıyla başarılarıyla anılacaktır. Uygulamaya konulan 3+1 ve 7+1 projesinin de sanayi-üniversite işbirliğini pekiştirecek ve sektörlere nitelikli istihdam sağlayacak. Bu vesileyle SUBÜ’nün ilk rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a başarılar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” dedi.
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