Başkan Toçoğlu Ticaret Borsasını ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik ederken; buluşmada Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Toçoğlu’na hoşgeldiniz dileklerini ileten Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, “Tarımla ilgili projelerimizi hazırlarken önce insan diyoruz. Tarım arazilerinin imara açılmaması konusunda yaptığınız özverili çalışmaları biliyoruz. Ticaret Borsası olarak bizler de yanınızdayız. Amacımız iyi niyetle Sakarya’ya ve Sakarya’nın topraklarına hizmet etmektir” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Öncelikli olarak Ticaret Borsamımızın yeni başkanı Adem Sarı ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Ticaret Borsamızla birlikte çalışmalara imza atacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası işbirliğiyle Hayvanpazarı’nı kaldırmıştık. İnşallah işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek, birlikte yeni projeler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Toçoğlu konuşmalarını şu şekilde sonlandırdı; “Şehrimiz verimli tarım arazilerine sahip. Toprağın verimliliği ve iklimin elverişli olması tarımdaki çeşitliliğin artmasına olanak sunuyor. Bu anlamda şehrimiz tarımına destek olmak için belediyemizde tarım hizmetleri ile ilgili daire başkanlığı kurduk. Tarımda kalite ve verimliliği arttırmak adına yapılacak tüm çalışmalara destek sunmaya hazırız” dedi.