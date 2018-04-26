SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:10

Başkan Toçoğlu Ticaret Borsasını ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter...

Başkan Toçoğlu Ticaret Borsasını ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve yönetimine iade-i ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Toçoğlu’na SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan eşlik ederken; buluşmada Ticaret Borsası Meclis Başkanı Avni Uçar ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Toçoğlu’na hoşgeldiniz dileklerini ileten Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, “Tarımla ilgili projelerimizi hazırlarken önce insan diyoruz. Tarım arazilerinin imara açılmaması konusunda yaptığınız özverili çalışmaları biliyoruz. Ticaret Borsası olarak bizler de yanınızdayız. Amacımız iyi niyetle Sakarya’ya ve Sakarya’nın topraklarına hizmet etmektir” dedi.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Öncelikli olarak Ticaret Borsamımızın yeni başkanı Adem Sarı ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Ticaret Borsamızla birlikte çalışmalara imza atacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası işbirliğiyle Hayvanpazarı’nı kaldırmıştık. İnşallah işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek, birlikte yeni projeler üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Toçoğlu konuşmalarını şu şekilde sonlandırdı; “Şehrimiz verimli tarım arazilerine sahip. Toprağın verimliliği ve iklimin elverişli olması tarımdaki çeşitliliğin artmasına olanak sunuyor. Bu anlamda şehrimiz tarımına destek olmak için belediyemizde tarım hizmetleri ile ilgili daire başkanlığı kurduk. Tarımda kalite ve verimliliği arttırmak adına yapılacak tüm çalışmalara destek sunmaya hazırız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku