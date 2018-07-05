Başkan Toçoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve birliğe üye encümen belediye başkanları yer aldı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Zeki Toçoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldık. Yeni döneme ilişkin istişarelerde bulunduk. Ülkemiz yeni bir döneme ilk adımını 24 Haziran’da attı. Şimdi artık çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı hakim olacak. Şehrimizin her noktasına hizmetlerimiz artarak devam edecek. Gelişim daha da hızlanacak. Biz şehirlerimizi hizmetlerle buluşturmaya, yatırımlarımıza hızla tamamlamaya devam edeceğiz. Şimdi daha fazla çalışarak, daha fazla üreteceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. AK Partili belediyeler olarak seçimlere her zaman hazırız. Biz siyasetimizi hizmetlerimizle yapıyoruz. Siyasetimizin ana damarını yatırımlarımız oluşturuyor. İnşallah yeni dönemde hizmet ve yatırımlarımız daha da artacak” dedi.