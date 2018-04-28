Başkanlık sisteminin detayları görüşüldü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, genel başkanlığını yaptığı YERELSEN tarafından Sapanca’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi, İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği çalıştayına katıldı.

Çalıştayda Başkan Toçoğlu’nun yanı sıra Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sapanca Belediye Başkanı Dr. Aydın Yılmazer, Akademisyenler, Sendika üyeleri ve bürokratlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Marka Genel Sekreteri ve YERELSEN Çalıştay Düzenleme Kurul Başkanı Mustafa Çöpoğlu, ”2016 yılında yerel yönetimler reformunun değerlendirilmesi amacıyla başlattığımız çalıştaylar serisine bir yenisini daha ekliyoruz. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yerelsen Genel Başkanımız Zeki Toçoğlu’nun talimatı ile başlattığımız çalışmayla Sakarya’da, Ordu’da ve Antalya’da üç büyük çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayların sonuçlarını üç kitap halinde yayınladık. Biz Hem Sakarya’da hem de Afyon’da yapacağımız çalıştaylarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin gelecek projeksiyonlarını inceleyeceğiz” dedi.

“Yeni çalışmalar için heyecan arttı”

Çalıştayda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “YERELSEN olarak yerel yönetim reformlarının çeşitli yönlerden ele alındığı 6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları Değerlendirme Projesi’ni üç aşamalı olarak, Sakarya, Ordu ve Antalya illerinde gerçekleştirmiştik. Alanında yetkin uzmanların, değerli uygulayıcıların, merkezi idare ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği bu çalıştaylar dizisine 38’i akademisyen olmak üzere, toplam 286 kişi katılmıştır. Proje kapsamında gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin sonuçları; ‘6360 sayılı Kanun Ekseninde Yerel Yönetim Reformları’, ‘Belediye Yönetimi ve Kamusal İlişkiler’ ve ‘Yerel Hizmetler’ adı altında kitaplaştırıldı. Bu çalışmalarımızla ilgili kişi ve kurumlardan güzel geri dönüşler aldık. Bu olumlu takdirler ve yararlı sonuçlar; bizleri yeni çalışmalar için heyecanlandırdı” diye konuştu.

“Çalışmalar anlam kazandı”

Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Sendikamız bu yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Geleceği Projeksiyonu başlığını çalışma alanı olarak belirledi. Sakarya’da, sizlerin de katkılarıyla ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Yerli ve yabancı akademisyenlerin yanında merkezi idare ve yerel yönetimlerde uzman yöneticilerin katkılarıyla ortaya konulacak olan somut, uygulanabilir öneriler rapor haline getirilecek ve politika yapımcılarına, uygulayıcılara, akademik camiaya ve kamuoyuna sunulacak. 24 Haziran Seçimleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilecek olması ve arkasından yerel seçimlerin yapılacak olması bu çalışmayı daha da anlamlı kılmaktadır. Çok kısa süre sonra hayatımızın bir parçası haline gelecek olan yeni sistemin; merkezi idarede ve özellikle de yerel yönetimler üzerinde doğuracağı sonuçların ele alınıp bir gelecek projeksiyonu oluşturacağımız çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeni misyonlar”

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimler boyutunda biz bu işlerin neresindeyiz ve fikirlerimiz nelerdir. Şeklinde soruların bir an önce cevapları ortaya konulmalıdır. 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi yasasından sonraki durumda aksaklıklar neler, neler olmamalıdır. Büyükşehir uygulamasında ilçeler boyutunda hangi rehabilitasyonlara gidilmelidir. Mülk idare güç ve etkisini kaybetti mi bununla ilgili neler yapılabilir. Kaymakamlıklarımızın görevlerinde yeni hizmet ve yeni misyon olarak neler yüklenebilir. Bu manada yapılacak olan bilimsel çalışmalar var. Yerel yöneticilerle birlikte bunların ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu bağlamda burada yapılacak olan çalışma çok önemlidir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.