Başsavcı Lütfi Dursun’dan Başkan Öztürk’e ziyaret

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında ziyaretti.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, makamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’u ağırladı. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette güncel meseleler konuşuldu. Başsavcı Dursun Başkan Öztürk’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun’a Erenler Belediyesinin çeşitli çalışma ve yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Öztürk ise Başsavcı Dursun’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.