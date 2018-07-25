Belediye personeline 6331 sayılı kanun kapsamında eğitim verildi

Adapazarı Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde istihdam edilen personellere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor.

İŞKUR üzerinden Adapazarı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde geçici işçi olarak istihdam edilen personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor. Adapazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen eğitimde İş Güvenliği Uzmanı Leyla Çetin tarafından “6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu “ kapsamında eğitim verildi. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar söz konusu kanun kapsamına olduğunu ifade eden Çetin, "İş sağlığı ve iş güvenliği, sadece çalışanların değil, aynı zamanda işletmenin de korunmasını amaçlıyor. Buradaki temel amaç, çalışanları kaza ve hastalıklardan korumak, zarar verici etkileri azaltmak. Ülkemizde iş kazalarının nedenlerini çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliği olarak sınıflandırabiliriz" dedi. Kazaların yüzde 88’inin emniyetsiz çalışmalardan, yüzde 10’unun emniyetsiz durumlardan ve yüzde 2’sinin de doğal olaylardan kaynaklandığını sözlerine ekleyen Çetin, "Bu oranlardan da görülüyor ki, kazaların yüzde 98’i önlenebilir kazalar. Bütün bu olumsuz istatistikleri tersine çevirmek için çalışanlarımız ve Belediyemiz olarak gerekli çalışmaları hassasiyetle yapıyoruz" diye konuştu.

Çok verimli bir eğitim geçirdiklerini aktaran personeller, öğrendikleri bilgilerin iş hayatının yanı sıra özel hayatta da çok verimli olacağını aktardılar.