SAKARYA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:09

Beşköprü’nün yolları yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşköprü’de gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşköprü Mahallesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlanarak yeni...

Beşköprü'nün yolları yenilendi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşköprü’de gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşköprü Mahallesi’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlanarak yeni yüzüne kavuşturuldu. Mahallenin önemli arterlerinden Mimar Sinan ve Girne Caddeleri asfaltla buluştu, kaldırımları yenilendi. Beşköprü girişinde bulunan trafik ışıklarının yerine yeni bir dönel kavşak inşa edildi. Yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getiren Beşköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Engin, “Mahallemizde büyük bir yol sorunu vardı. Eski yolumuz çok kötüydü ve vatandaşlarımız zorluk çekiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere bir müjde verdi ve bunu kısa sürede tamamladı. Mahallemizin yol sorunu büyük oranda çözülmüş oldu. Kaldırım çalışmaları da tamamlanmak üzere. Başkanımız Zeki Toçoğlu’na yapmış olduğu hizmet için şahsım ve vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
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