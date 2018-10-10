SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:17

Bilim Sokağındaki projeler beğeni aldı

TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Bilim Sokağında’ sergilenen projeler beğeni aldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş etkinlikte yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız önümüzdeki yıllarda yapay zekanın...

Bilim Sokağındaki projeler beğeni aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Bilim Sokağında’ sergilenen projeler beğeni aldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş etkinlikte yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız önümüzdeki yıllarda yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı durumlarda biz öğrencilerde bir merak duygusu oluşturmak” dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında gerçekleştirdiği Sakarya Bilim Sokağı adı verilen etkinlikte eğlenceli fen deneyleri, robotik kodlama atölyeleri, zeka atölyeleri, astronomi atölyeleri, afet ile mücadele ve onlarca etkinliğin yer alıyor. Bilim Sokağında sergilenen projeler beğeni aldı.

“Öğrencilerimizin zihinlerinde bir kıvılcım oluşturabilmeyi amaçladık”

Şehirde bulunan bir AVM’de gerçekleşen programda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş,“Bilim Şenliği Sokağı şenliğimiz dün başladı. Dün öğrencilerimizin birçoğunu bilim adamlarımız, üniversitedeki hocalarımızla buluşturma imkanı elde ettik, söyleşiler gerçekleştirildi. Bu Bilim Sokağında daha çok temel bilimler üzerine yani astronomi ve robot üzerine atölyelerimiz var. Öğrenciler, dün söyleşilerini gerçekleştirdikleri atölyeleri bugün laboratuvar ortamı şeklinde uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerde de bu alanlarda var. 5 bin tane öğrencimiz buraya kayıt yaptırdı. 45 tane atölye çalışmamız söz konusu ve okul öncesinden başlayıp, lise düzeyine kadar her yaş grubuna hitap eden atölyeler var. Bu çalışmayı yapmamızın asıl amacı, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı durumlarda biz öğrencilerde bir merak duygusu oluşturmak istedik aslında. Çünkü çocuklar, bizim elimizdeki nesil şuanda ‘Z’ kuşağı. Yani ‘Z’ kuşağı nesli bilgiye ulaşmada o kadar becerikliler ki. Bütün mesele bizim burada bu öğrendikleri bilgileri, gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini onlara gösterebilmek ve rehberlik edebilmekti. Bilim Sokağı bu vesileyle açıldı. 2 gündür çok yoğun bir şekilde öğrencilerimizin ziyaretleri söz konusu. Çok güzel geri bildirimler de alıyoruz. İnşallah öğrencilerimizin zihinlerinde bir kıvılcım oluşturabilmeyi amaçladık. Bu kıvılcımı oluşturabildiysek bundan sonra ki süreçlerde inanıyorum ki Sakarya’dan, Türkiye’ye yön verecek bilim insanları yetişecektir” dedi.

“Daha iyi öğrenmiş oluyoruz”

Pamukova Şehit Peyami Altun Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İnci Dinçer, “Projemizde biz Pamukova ilçesinin haritasını hazırladık. Pamukova’da ki bölgelerde hangi hayvanların beslendiğini ve hangi bitkilerin yetiştiğini de gösterdik aynı zamanda. Bu proje kapsamında bir yandan kodlamayı diğer yandan ise İngilizceyi öğreniyoruz. Çünkü kodlarımız İngilizce oluyor. Olabildiğince güzel şeyler yapmaya çalıştık. Hem Pamukova’yı daha iyi öğrenmiş oluyoruz hem de proje genelinde matematik hesaplamaları da olduğu için matematiği de daha iyi öğrenmiş oluyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku