Bilim Sokağındaki projeler beğeni aldı

TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında gerçekleştirilen ‘Bilim Sokağında’ sergilenen projeler beğeni aldı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş etkinlikte yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız önümüzdeki yıllarda yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı durumlarda biz öğrencilerde bir merak duygusu oluşturmak” dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK bilim şenliği kapsamında gerçekleştirdiği Sakarya Bilim Sokağı adı verilen etkinlikte eğlenceli fen deneyleri, robotik kodlama atölyeleri, zeka atölyeleri, astronomi atölyeleri, afet ile mücadele ve onlarca etkinliğin yer alıyor. Bilim Sokağında sergilenen projeler beğeni aldı.

“Öğrencilerimizin zihinlerinde bir kıvılcım oluşturabilmeyi amaçladık”

Şehirde bulunan bir AVM’de gerçekleşen programda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş,“Bilim Şenliği Sokağı şenliğimiz dün başladı. Dün öğrencilerimizin birçoğunu bilim adamlarımız, üniversitedeki hocalarımızla buluşturma imkanı elde ettik, söyleşiler gerçekleştirildi. Bu Bilim Sokağında daha çok temel bilimler üzerine yani astronomi ve robot üzerine atölyelerimiz var. Öğrenciler, dün söyleşilerini gerçekleştirdikleri atölyeleri bugün laboratuvar ortamı şeklinde uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Fizik, kimya, biyoloji temel bilimlerde de bu alanlarda var. 5 bin tane öğrencimiz buraya kayıt yaptırdı. 45 tane atölye çalışmamız söz konusu ve okul öncesinden başlayıp, lise düzeyine kadar her yaş grubuna hitap eden atölyeler var. Bu çalışmayı yapmamızın asıl amacı, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın bu kadar ön plana çıktığı durumlarda biz öğrencilerde bir merak duygusu oluşturmak istedik aslında. Çünkü çocuklar, bizim elimizdeki nesil şuanda ‘Z’ kuşağı. Yani ‘Z’ kuşağı nesli bilgiye ulaşmada o kadar becerikliler ki. Bütün mesele bizim burada bu öğrendikleri bilgileri, gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini onlara gösterebilmek ve rehberlik edebilmekti. Bilim Sokağı bu vesileyle açıldı. 2 gündür çok yoğun bir şekilde öğrencilerimizin ziyaretleri söz konusu. Çok güzel geri bildirimler de alıyoruz. İnşallah öğrencilerimizin zihinlerinde bir kıvılcım oluşturabilmeyi amaçladık. Bu kıvılcımı oluşturabildiysek bundan sonra ki süreçlerde inanıyorum ki Sakarya’dan, Türkiye’ye yön verecek bilim insanları yetişecektir” dedi.

“Daha iyi öğrenmiş oluyoruz”

Pamukova Şehit Peyami Altun Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi İnci Dinçer, “Projemizde biz Pamukova ilçesinin haritasını hazırladık. Pamukova’da ki bölgelerde hangi hayvanların beslendiğini ve hangi bitkilerin yetiştiğini de gösterdik aynı zamanda. Bu proje kapsamında bir yandan kodlamayı diğer yandan ise İngilizceyi öğreniyoruz. Çünkü kodlarımız İngilizce oluyor. Olabildiğince güzel şeyler yapmaya çalıştık. Hem Pamukova’yı daha iyi öğrenmiş oluyoruz hem de proje genelinde matematik hesaplamaları da olduğu için matematiği de daha iyi öğrenmiş oluyoruz” dedi.