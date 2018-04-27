SAKARYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 15:37

’Bir Sistem Devleti Osmanlı’ Sakarya’da konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 28 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Bir Sistem Devleti Osmanlı’ isimli konferans ile devam edecek.

'Bir Sistem Devleti Osmanlı' Sakarya'da konuşulacak
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Sakarya Büyükşehir Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 28 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Bir Sistem Devleti Osmanlı’ isimli konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 28 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Bir Sistem Devleti Osmanlı’ isimli konferans ile sona erecek. Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) saat 18.00’da başlayacak olan programa Prof. Dr. Mehmet Genç konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Mehmet Genç’in katılacağı ‘Bir Sistem Devleti Osmanlı’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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