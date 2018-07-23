SAKARYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:56

BMC’den Rektör Savaşan’a ziyaret

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’u makamında ağırladı.BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’un ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal ve SAÜ Genel Sekreteri...

BMC'den Rektör Savaşan'a ziyaret
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Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’u makamında ağırladı.

BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur’un ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal ve SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman da hazır bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenen ve ilimizde de önemli yatırımlar gerçekleştiren BMC Grup Genel Müdürü Osman Dur’un ziyaretinden mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Beş baba yiğit arıyorum’ çağrısına yanıt veren önemli bir gurubun yatırımlarından bir kısmını Sakarya’da gerçekleştirmesi, Sakarya’mız ve üniversitemiz için de hayırlı gelişmelere kapı aralayacaktır. Üniversite olarak, bizden istenen her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BMC Güç Grubu Genel Müdürü Dr. Osman Dur ise Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Rektör Prof. Dr. Savaşan’ı ve ekibini tebrik ederek, “Sakarya Üniversitesi’nin araştırma potansiyelinden faydalanacağımıza inanıyorum. Bereketli ömür geçirecek hizmetler diliyorum” dedi.
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