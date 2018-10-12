SAKARYA:
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12 Ekim 2018 Cuma 17:34

Büyükşehir Basketbol, Büyükçekmece hazırlıklarını sürdürüyor

Adatıp Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL’de oynayacağı Büyükçekmece hazırlıklarını sürdürüyor.Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında oynayacağı Arel Üniversitesi...

Büyükşehir Basketbol, Büyükçekmece hazırlıklarını sürdürüyor
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Adatıp Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu BSL’de oynayacağı Büyükçekmece hazırlıklarını sürdürüyor.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında oynayacağı Arel Üniversitesi Büyükçekmece mücadelesinin hazırlıklarını Sakarya Spor Salonu’nda devam ediyor. Europe Cup’ta da karşılaşacağı rakipleri belli olan Adatıp Büyükşehir, İstanbul’dan galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmak istediklerini belirtti.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ettiklerini söyleyen Koç Selçuk Ernak, “Şampiyonlar Ligi’nden elendik ama FİBA Europe Cup’ta oynamak da 30 senedir Avrupa müsabakası oynanmamış bir şehirde önemli bir tecrübe diye düşünüyorum. İlk üç resmi maçımızı da kaybettik. Bu takımın zamana ihtiyacı olduğu aşikâr ancak her gün olumlu yönde ilerleme kaydediyoruz. Bu dakikadan itibaren de daha fazla detaycı çalışmaya gayret ediyoruz. Bizim takımın yaşı ve tecrübesi gereği sahada heyecanlanıyoruz. Bu heyecanda maçın kırılgan noktalarında hata yapmamıza neden oluyor. Olgunlaşacağız, oynayarak öğreneceğiz. Bu işin başka çıkar yolu yok” ifadelerini kullandı.

Yapılan basketbol maçlarının seyirciler ile birlikte daha çok renkleneceğini vurgulayan Ernak, “Türk Telekom mücadelesinde salonumuzda geniş bir taraftar kitlemizin olmayışını maçın saatinin izleyici açısında cazip olmadığını düşünüyorum. Biz burada hazırlık maçları oynadığımızda bile çok ciddi kalabalık bir taraftara oynuyorduk. Sezonun en zor kısmındayız. Taraftarımızın bu takıma aslında en çok yardımcı olması gereken zamandayız. Herhalde seyircimiz yeni sezona ısınamadı. İlerleyen zamanlarda gereken desteği sağlayacaklardır” dedi.
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