SAKARYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 16:10

Büyükşehir Meclisi toplanıyor

8 Ekim Pazartesi günü toplanacak olan Sakarya Büyükşehir Meclisi’nde 61 gündemin görüşüleceği oturumda; imar planı değişiklikleri, ilçe belediyeleri meclis kararları ve komisyon raporları oylanacak.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim...

Büyükşehir Meclisi toplanıyor
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8 Ekim Pazartesi günü toplanacak olan Sakarya Büyükşehir Meclisi’nde 61 gündemin görüşüleceği oturumda; imar planı değişiklikleri, ilçe belediyeleri meclis kararları ve komisyon raporları oylanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 8 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek oturumda 61 madde karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları, komisyon raporları ve yeni projelere ilişkin maddeleri görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.
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