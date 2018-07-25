Çarşı içi projesinde sona gelindi

Sapanca Belediyesi, ilçenin önemli caddelerinden olan Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Caddesi yenileyerek halkın hizmetine sunuldu.

Düzenleme projesi kapsamında cadde boyunca kaldırım düzenlemesinin yanı sıra, park etme sorunu çözüme kavuşurken, trafik akışını rahatlatacak planlamaların yapıldığına vurgu yapıldı. Çalışmalar sırasında kaldırım yol bağlantılarının da yeniden yapılıp, engelli erişimine uygun hale getirilirken, caddeler yenilenirken aydınlatmalarda daha estetik görünümle caddeleri renk kattı. Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Atatürk Caddesi’nin bir bölümünde yeni düzenlemelerle; su şebekesi, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Vehbi Bey Caddesi, Atatürk Caddesi’nin çarşı içinden emniyet kavşağına kadar olan bölümü tek yön olurken, Karaoğlanoğlu Caddesi’nden Ziraat Bankası’na kadar çift yön trafik, çift ve tek taraflı park yerleri mevcut hale getirildi. Projenin son ayağı olan yaya çizgileri için 15 ayrı noktaya yaya geçidi çizgilerinin çizilmesiyle caddeler hoş bir görüntüye sahip oldu.

Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın; yapılan uygulama yayaların güvenlikleri açısından önemli olduğunu, kurallara yaya ve araçların uyması gerektiğini belirtti.