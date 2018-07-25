SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35

Çarşı içi projesinde sona gelindi

Sapanca Belediyesi, ilçenin önemli caddelerinden olan Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Caddesi yenileyerek halkın hizmetine sunuldu.Düzenleme projesi kapsamında cadde boyunca kaldırım düzenlemesinin yanı...

Çarşı içi projesinde sona gelindi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sapanca Belediyesi, ilçenin önemli caddelerinden olan Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Atatürk Caddesi yenileyerek halkın hizmetine sunuldu.

Düzenleme projesi kapsamında cadde boyunca kaldırım düzenlemesinin yanı sıra, park etme sorunu çözüme kavuşurken, trafik akışını rahatlatacak planlamaların yapıldığına vurgu yapıldı. Çalışmalar sırasında kaldırım yol bağlantılarının da yeniden yapılıp, engelli erişimine uygun hale getirilirken, caddeler yenilenirken aydınlatmalarda daha estetik görünümle caddeleri renk kattı. Vehbi Bey Caddesi, Çarşı içi Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, Atatürk Caddesi’nin bir bölümünde yeni düzenlemelerle; su şebekesi, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Vehbi Bey Caddesi, Atatürk Caddesi’nin çarşı içinden emniyet kavşağına kadar olan bölümü tek yön olurken, Karaoğlanoğlu Caddesi’nden Ziraat Bankası’na kadar çift yön trafik, çift ve tek taraflı park yerleri mevcut hale getirildi. Projenin son ayağı olan yaya çizgileri için 15 ayrı noktaya yaya geçidi çizgilerinin çizilmesiyle caddeler hoş bir görüntüye sahip oldu.

Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın; yapılan uygulama yayaların güvenlikleri açısından önemli olduğunu, kurallara yaya ve araçların uyması gerektiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku