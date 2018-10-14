Çevreci yarışmalarda yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmaları’nda yeni dönem başlıyor.Gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmak, duyarlılık kazandırmak...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmaları’nda yeni dönem başlıyor.

Gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmak, duyarlılık kazandırmak için düzenlenen yarışmanın büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, çevreci yarışmalarla bu şehrin geleceğinde söz sahibi olacak gençlere çevre bilinci kazandıracaklarını söyleyerek tüm okulları ve öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti.

Karamehmetoğlu, “Sakarya’nın çevresini korumak, gelecek nesillerimize daha da güzel bir Sakarya bırakmak hedefiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevreci projelerle şehrimizin doğasını, suyunu, toprağını koruyoruz. Hamdolsun bu noktada attığımız adımlar beğeni topluyor. Düzenlediğimiz çevre yarışmalarıyla da gelecek nesillerimizde bu bilinci aşılıyoruz. Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza olan katılım da hamdolsun her geçen yıl artıyor. İnşallah yine yoğun bir katılım olacaktır. Ayrıca bizler de öğrencilerimizin çevreye karşı gösterdikleri hassasiyeti ödüllendireceğiz. Tüm okullarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Karamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Kolza A.Ş. desteği ile bu yıl 8’incisi düzenlenen Bitkisel Atık Yağ Toplama yarışması için atık yağların lisanslı firmaya son teslim tarihi 24 Mayıs 2019 Cuma günüdür. TAP, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasında ise okullarımız topladıkları atık pilleri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na 24 Mayıs 2019 Cuma günü getirebileceklerdir. Yarışmamıza tüm ilk ve ortaöğretim kurumları katılabilir. Yarışmada dereceye giren okullarımız ise 29 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz ödül töreni ile hediyelerini almış olacak. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünü arayabilirler” diye konuştu.