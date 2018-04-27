Ceza hukukunda tıbbi müdahalenin yeri ve önemi SAÜ’de tartışıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından “Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Yeri ve Önemi” isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Gültekin Yıldız Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Hakan İskenderoğlu konuşmacı olarak katıldı. Sağlık sektöründe hastaya karşı işlenen suçlarda özel sektör ve kamuda çalışanlar arasında fark olduğunu söyleyen İskenderoğlu, “Kamuda çalışanın yargılanması izine tabidir, mülkü amirden izin alınması gerekiyor. Kamuda çalışanların, memur olduğu için özel sektöre göre cezaları daha fazla. Özelde ise daha çok lazerli tedavilerde veya sahte dişçilerde, hastaya karşı suçları görüyoruz” dedi.

İskenderoğlu, “Son dönemde sağlık çalışanlarına karşı şiddet olayları çok fazla. Burada özel bir yasa yok fakat işlenen suç memura karşı oluğu için cezası normalden daha çok. Hastaneler özel bir ortam, gün içinde belki de yüzlerce hasta ile ilgilenmiş sağlık çalışanlarının veya hastası olan kişinin normal bir zamandan gerginliği daha fazla olabiliyor. Bu da o anda küçük bir kıvılcımı büyük bir yangına çevirebiliyor” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, SAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Harun Kırılmaz, İskenderoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.