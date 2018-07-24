Çocuk gelişimi kursu sertifika programıyla taçlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘4-6 Yaş Arası Çocuk Gelişimi Kursu Sertifika Programı’ gerçekleşti. SGM’de gerçekleştirilen programda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Halk Eğitim işbirliği ile ‘4-6 Yaş Arası Çocuk Gelişimi Kursu Sertifika Programı’ gerçekleşti. SGM’de gerçekleştirilen törende kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı sertifikalarını almaya hak kazandı. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, “4-6 yaş Çocuk Gelişimi kursunu tamamlayan kursiyerler bu belgenin geçerli olduğu yerlerde çalışabilirlik hakkı kazanıyor. Güz döneminde açtığımız kursumuza 31 kişi kayıt oldu ve sertifika alma hakkı kazandı. Aile eğitimlerine yönelik olan özenli çalışmalarımızdan biri olan meslek edindirmeye yönelik açtığımız bu kurslarımızı her dönem farklı konu başlıkları ile başlatıyoruz. Bundan sonraki kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 444 40 54 (3714) dahili numarasından bize ulaşarak ya da sosyal medya hesaplarımızdan Sosyal Gelişim Merkezlerimizi takip ederek bilgi sahibi olabilirler” dedi.