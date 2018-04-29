Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uğurladığı "Şehrim 2023" otobüsü Sakarya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit edecekler" diyerek uğurladığı "Şehrim 2023" projesinin otobüsü Sakarya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile parti genel merkezi önünde, yaklaşık 20 gün önce "Şehrim 2023 Projesi"ni başlatmıştı. Şehir meydanlarında halkla buluşarak onların talep, öneri, istek ve şehirleriyle ilgili hayal ile hedeflerine ulaşılması amaçlanan projenin 20’nci günün "Şehrim 2023" otobüsü Sakarya Demokrasi Meydanı’na geldi. Otobüsün yan tarafında kurulan stantta vatandaşlar; şehre dair fikir, görüş ve hayallerini içeren anketler doldurdu.

"Şehrim 2023" projesi kapsamında AK Parti Genel Merkezi önünden 20 gün önce yola çıkan otobüsün 15’inci durağının Sakarya olduğunu söyleyen AK Parti Sakarya Çevre, Şehir ve Kültür Birimi Başkanı Enver Tok, otobüsün 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’nın çeşitli meydanlarında vatandaşlarla buluşacağını aktardı. Tok, "Yaşam ve mekan kalitesi yüksek kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramından yola çıkarak tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerinin ve vizyon programlarının ortaya konulmasının hedeflendiği, "Şehrim 2023" projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez önünden yolcu edilen "Şehrim 2023" otobüsünün 15’inci durağı Sakarya oldu" dedi.

"Şehrim 2023 otobüsü; 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’nın çeşitli meydanlarında hemşerilerimiz ile bir araya gelerek, şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların, çevre, şehir ve kültür başlıklarında Sakarya’ya ilişkin hayal, görüş, öneri ve taleplerin dinleyecek. Otobüsümüz bugün Demokrasi Meydanı’nda, 30 Nisan Pazartesi günü Şemşiyeli Park önünde, 1 Mayıs Salı günü ise Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii park alanında, öğleden sonra da Hendek Cumhuriyet alanında hemşerilerimiz ile bir araya gelecektir" diye konuştu.