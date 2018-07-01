Darboğaz Deresi Rekreasyon Alanı bölge halkının buluşma noktası oldu

Serdivan Belediyesi tarafından 27 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulan Darboğaz Deresi Rekreasyon Alanı, bölge halkının yeni buluşma noktası oldu.

32 Evler, Bahçelievler ve Kemalpaşa Mahallelerini kapsayan ve bölgeye estetik bir görünümün yanı sıra sosyal anlamda da canlılık kazandıran projede her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, proje kapsamında hat boyunca alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirildiğini belirterek, “DSİ’nin dere havzasında gerçekleştirmiş olduğu ıslah çalışmalarının ardından bin 600 metre uzunluğundaki alanı, farklı konseptte tasarladığımız yaya köprülerinin yanı sıra çocuklar ve gençler için çok amaçlı serbest oyun grupları, engelsiz fitness alanları, çardaklar ve yürüyüş yollarıyla baştan sona modernize ettik. Bölge halkının önerileri doğrultusunda hareket ettiğimiz çalışmalarda; araç yollarını asfalt ve parke taşları ile kaplarken, hat üzerindeki yaya yollarını baskı beton ile tamamen yeniledik. Güzergah üzerine monte edilen aydınlatma direkleriyle de kent estetiğine katkı sağlayarak bölgeyi daha güvenli hale getirdik” dedi.

Projede, kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltme gayretiyle hareket edildiğine de değinen Alemdar, “Darboğaz Deresi çevresinde gerçekleştirdiğimiz revizyonla bölgeyi sosyal anlamda işlevsel hale getirirken yeşil alanlarımızın arttırılması noktasında da çalışmalar gerçekleştirdik. Projede yer alan peyzaj çalışmaları kapsamında rekreasyon alanına 18 farklı türde bin 245 ağacın yanı sıra şimşir, kızılcık, taflan, leylak ve lavanta gibi 3 bin 134 adet bitki dikimi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladığımız yeni projemiz Serdivanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Alemdar hali hazırda devam eden vizyon projelerin yanı sıra Serdivan’da yeni bir projenin daha başlayacağını belirterek, “Darboğaz Deresi etrafında uygulanan çalışmalara benzer, farklı bir noktada daha yeni projemizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu projemizin konumu ve içeriğiyle ilgili detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Dün olduğu gibi bugün de Serdivan’ın geleceğini hemşehrilerimizle birlikte planlıyoruz” şeklinde konuştu.