SAKARYA:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:58

Dişli ve Toçoğlu seçim öncesi istişare yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, 24 Haziran’da yapılacak Başkanlık seçimi öncesi istişare yaptı.Başkan Dişli ile seçim süreci hakkında görüş alışverişinde...

Dişli ve Toçoğlu seçim öncesi istişare yaptı
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’yi ziyaret ederek, 24 Haziran’da yapılacak Başkanlık seçimi öncesi istişare yaptı.

Başkan Dişli ile seçim süreci hakkında görüş alışverişinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, her seçim döneminde AK Parti’ye olan ilgi ve güvenin arttığını belirterek, “Bizim derdimiz milletimize en iyi hizmeti sunmak. Tüm aday adaylarımıza çalışmalarında başarı diliyorum” dedi.

Başkan Dişli ise ülkenin 24 Haziran’da önemli bir seçime gittiğine dikkat çekerek, “24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye’yi daha güçlü kılacak olan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçeceğiz. Bu sebeple, belediye başkanları olarak biz de gösterilecek adaylarımızı Ankara’ya göndermek için çok çalışıp, görevimizi yapacağız. bu davada yola çıkan tüm aday adaylarımıza başarı diliyorum”dedi.
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