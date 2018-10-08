SAKARYA:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:27

Doğaseverler Pamukova’da yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’ Pamukova İnönü-Ercova parkuru ile devam etti.16 kilometrelik uzun bir yürüyüş gerçekleştiren...

Doğaseverler Pamukova'da yürüdü
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşleri’ Pamukova İnönü-Ercova parkuru ile devam etti.

16 kilometrelik uzun bir yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler eşsiz manzaranın yanı sıra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğaseverler hem spor yapıyor hem de sevdikleriyle güzel bir günün tadını çıkardı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri 14 Ekim Pazar günü Turnalık Yaylası - Hendek’te gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler” ifadeleri kullanıldı.
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