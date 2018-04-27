Dünden bugüne ilahiyat geleneği SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş tarafından “Dünden Bugüne İlahiyat Geleneği”...

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş tarafından “Dünden Bugüne İlahiyat Geleneği” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Karadaş, konuşmasında son zamanlarda imam hatip liseleri ile ilgili olarak ortaya çıkan “Deizm” eksenli tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karadaş, “İmam Hatip Liselerinde deizm artıyor” şeklindeki değerlendirmelere ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini, gençlik dönemlerinde bazı savrulmaların yaşanabileceğini ve gençlik dönemlerinde meydana gelen bu savrulmalardan yola çıkarak insanlar hakkında doğrudan yargıda bulunmanın doğru olmadığını belirtti.

Karadaş ayrıca son zamanlarda ilahiyat-medrese çatışması oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bu tür tartışmaların doğru olmadığını, mevcut müesseselerin kalitesinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti. Konuşmasında imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin tarihi hakkında bilgiler veren Karadaş, yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekti. Karadaş, ilahiyat fakültesi ders programları hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra sözlerini tamamladı.

Programın sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından, Prof. Dr. Cağfer Karadaş’a hediye takdim edildi.