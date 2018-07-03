Duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde bulunan Şerefiye Cami yanındaki trafo ile duvar arasına kedi sıkıştı. Kedinin bağırma seslerini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkararak doğaya saldı. Vatandaşlar, kediyi çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde bulunan Şerefiye Cami yanındaki trafo...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.