SAKARYA:
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03 Temmuz 2018 Salı 15:21

Duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde bulunan Şerefiye Cami yanındaki trafo...

Duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duvar ile trafo arasına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde bulunan Şerefiye Cami yanındaki trafo ile duvar arasına kedi sıkıştı. Kedinin bağırma seslerini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkararak doğaya saldı. Vatandaşlar, kediyi çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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