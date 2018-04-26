El emeği eserler Geyvelilerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında eğitim sunan Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yılsonu sergileri tüm hızıyla devam ediyor. Yılsonu sergilerinin dördüncü...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında eğitim sunan Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (SAMEK) yılsonu sergileri tüm hızıyla devam ediyor. Yılsonu sergilerinin dördüncü programı Geyve’de gerçekleştirildi.

Geyve SAMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler Geyve SGM’de sergilendi. Programda Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Geyve Esnaf Odaları Başkanı İsmail Bulur, müdürler, öğretmenler ve çok sayıda kursiyer yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın müzik şöleni ile başlayan program, kursiyerlerin katılım belgeleri takdim edilerek ve sergi açılışı yapılarak sona erdi.

Açılış konuşmasını yapan SAMEK Kursiyeri Bircan Akça, “İnsan azim ve kararlılığıyla birçok işi başarabilir. Önemli olan gerekli imkân ve desteğin sağlanmasıdır. Bir işi başarabilmenin ve üretebilmenin vermiş olduğu mutluluk bizler için en önemli duygu. SAMEK bizlere hem eğlenme ortamı hem de yeni arkadaşlar edinme imkânı sağlıyor. Aynı zamanda kurslarda yapmış olduğumuz ürünleri değerlendirip aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu değerli kurs hizmetini bizlere sunan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu’na, büyük bir özveriyle bizlere eğitim sunan hocalarımıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Aktürk, “Büyükşehir Belediyesi’nin en anlamlı projelerinden birisi olan SAMEK kursları, içerisinde bulunduğumuz 2017-2018 eğitim öğretim döneminde şehir genelinde toplam 20 kurs merkezinde 91 branşta eğitimlerini tamamlamak üzeredir. Bu yıl on bin hemşerimize farklı alanlarda ücretsiz eğitim imkânı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygun toprağın yeşerebilmesi için uygun zemine ihtiyacı vardır işte bizde bu toprağı uygun zeminle buluşturuyorsak cevherlerinde mücevher olarak karşımıza çıkacağını öngörüyoruz. 91 branştan on sekizi bu yıl Geyve’de tamamlandı. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu çalışmaları geliştirerek devam ettirme arzusundayız” diye konuştu.

Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, “SAMEK kursları özellikle hanımların boş vakitlerini değerlendirip kendilerini geliştirme, aile bütçesine katkı sağlama konusunda önemli imkânlar sağlıyor. İlçemizde bu tarz kursların olması gerçekten ilçenin ve halkın kendini geliştirmesi adına her taraftan faydalıdır. Büyükşehir Belediyemiz SAMEK eğitim merkezini yaparak ve bu kursları düzenleyerek halkımıza eğitim alanında büyük bir katkı sağladı. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.