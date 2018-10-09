Erenlerde hurda araçlar zabıta ekiplerince kaldırılıyor

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde hurda araç temizliği başlatıldı.

Erenler İlçe sınırları içerisinde boş arsalarda, yaya yolları ve dükkan önlerinde çürümeye terk edilen ve atıl vaziyette terk edilmiş hurda araçlar Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri ile Erenler Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortak çalışmaları ile hurda araç temizliğine başlandı. Çalışmalar kapsamında ilçe sınırları içerisinde mahalle ve yol kenarlarında ki boş arsalarda çürümeye terk edilen hurda ve hurda araçlar çekicilere yüklenerek hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

Esnaflar ve mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılması için hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların kaldırıldığını özellikle sanayi sitelerinde, mahalle ve yol kenarlarındaki boş arsalarda çevreye rahatsızlık veren hurda araçların kaldırılmasına devam edileceğini belirttiler.