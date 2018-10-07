Erenler’de marketlere sıkı denetim

Erenler Belediyesi zabıta ekipleri döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak ‘haksız kazanç’ elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yapıyor.

Erenler Belediyesi zabıta ekipleri Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışını önlemek maksadıyla, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki iş yerlerinde fiyat, gramaj ve yerli üretim etiketi ile ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi. Marketlere girerek reyonları gezen zabıta ekipleri ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı gramaj eksikliği ve ürünlerin son kullanma tarihi ile ilgili haksız bir ticari uygulama olup olmadığını kontrol etti. Market reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını inceleyerek kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise iş yeri sahibi hakkında ’Tüketici Kanunu’ gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderileceği belirtildi.

Tüketici haklarının korunması amacıyla denetimler yaptıklarını belirten zabıta ekibi, “Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda tespit tutanağı tutularak, emre aykırı davranıştan dolayı cezai işlem uygulanıyor. Aşırı fiyatların önlenmesi ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı fırsatçılık yapan firmalara engel olunması adına denetimlerimiz aralıksız sürecek” ifadelerine yer verdi.