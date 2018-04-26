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26 Nisan 2018 Perşembe 12:27

Eski Bakan Avcı konferansa katılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 27 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek ‘Kültüre ve İrfana Dair Gençlerle Başbaşa’ isimli konferans ile devam edecek.Ofis Sanat Merkezi’nde saat 18.00’da gerçekleştirilecek...

Eski Bakan Avcı konferansa katılacak
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, 27 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek ‘Kültüre ve İrfana Dair Gençlerle Başbaşa’ isimli konferans ile devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi’nde saat 18.00’da gerçekleştirilecek olan programa Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılacağı ‘Kültüre ve İrfana Dair Gençlerle Başbaşa’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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