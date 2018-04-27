SAKARYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 09:08

Fabrikadaki yangın korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın korkuttu.Yangın, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8052. Sokak’ta bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Yangını...

Fabrikadaki yangın korkuttu
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir fabrikanın deposunda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8052. Sokak’ta bulunan bir fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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