SAKARYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:43

Gar meydanı minibüsleri yeni yerinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni duraklar hizmete açıldı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı yanında bulunan minibüsler için inşa ettiği yeni peronlarda...

Gar meydanı minibüsleri yeni yerinde
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni duraklar hizmete açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı yanında bulunan minibüsler için inşa ettiği yeni peronlarda çalışmalar tamamlandı. Çalışmanın şehir merkezi trafiğine rahatlık kazandırdığını ifade eden Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, yeni durakların hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Fatih Pistil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı yanında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler yer alıyordu. Minibüslerimiz diğer şeritten duraklarına tek seferde dönüş yapamıyor, manevra sırasında da trafikte sıkışmalar yaşanıyordu. Minibüs duraklarını Gar Meydanı’nın hemen ilerisine almak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Yeni peronlar inşa ettik ve dönüşlerin tek seferde yapılmasına imkan sağlayarak trafikte yaşanan sıkışıklıkların önüne geçtik. Toplu taşıma araçlarının da bir araya toplanmasıyla hemşerilerimiz kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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