SAKARYA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02

Geleneksel sünnet şöleni kayıtları başladı

Adapazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile geleneksel hale getirdiği 2018 yılı toplu sünnet şöleni kayıtları başladı.Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen geleneksel sünnet şöleni kayıtları devam...

Geleneksel sünnet şöleni kayıtları başladı
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Adapazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile geleneksel hale getirdiği 2018 yılı toplu sünnet şöleni kayıtları başladı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen geleneksel sünnet şöleni kayıtları devam ediyor. İlçedeki çocuklara yönelik düzenlenen toplu sünnet şöleninde bu güne kadar birçok çocuğu uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Adapazarı Belediyesi yeni dönem kayıtlarının tamamlanmasından bir süre sonra çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtacak. Sünnet Şöleni’ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar İkametgah Belgesi ve Nüfus Cüzdanı ile Adapazarı Belediyesi Güneşler Ek Hizmet Binası’nda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Yapılan başvuruda 6-14 yaş arası çocukların kayıtları alınacak. 3 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde sona erecek olan kayıtlar için bugüne kadar 60 çocuk başvurdu. Sünnet şöleni 17 Ağustos Cuma günü Çark Mesire Düğün Salonunda yapılacak.
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