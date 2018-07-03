Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Genç Atölye’de dersler başladı.

Genç Atölye’nin ilk gününde Ercan Yılmaz, ‘Başka Okumalar Başka Hayatlar’ dersinde öğrencilerle buluştu. Atölye’de Ahmet Güner Sayar’ın Sahhaf Raif Yelkenci isimli eseri üzerinden sahhaflar üzerine tahliller yapıldı. Yılmaz, “Eski kitapların satıldığı yerlere biz sahafçı diyoruz. Kadıköy’de Babil Sahaf diye bir sahafçı bulunmaktadır. Size benim gördüğüm en güzel sahaf diyebilirim. Orası resmen kitap cenneti. Başında da Sakallı Lütfü diye biri bulunuyor. Kendisi hayatını sadece kitaplara adamış birisidir. Sahaflık bir delilik bir tutkudur. Öyle insanlar var ki her gün sahaflara uğruyor. Kahvehaneye nasıl giderler, çay içerler, sohbet ederler falan aynı o şekilde sahaflara giden birçok insan var. Oralarda zaman geçiriyorlar. Hocam biz nasıl gideriz sahaflara demeyin çünkü Sakarya’da da birçok sahaf var. Ben bilhassa eski kitaba dokununca heyecanlanan ve onları bir büyüye, şölene dönüştüren bireylerin peşindeyim” dedi.