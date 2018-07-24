Gençler sanatın merkezinde buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen Genç Atölye’de dersler devam ediyor. Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nde öğrenciler, 6 farklı sanat dalında yeteneklerini zevkle keşfetmenin ayrıcalığını yaşıyor. Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, gençler tarafından en çok tercih edilen sanat dallarının Ebru ve Çamur Şekillendirme olduğunu belirtti. Genç Atölye Geleneksel Sanatlar Atölyesi eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, “Yaklaşık olarak 150 öğrenci Geleneksel Sanatlar Atölyemize kayıt yaptırdı. Hat, Tezhip, Çini, Ebru, Kaligrafi, Çamur Şekillendirme olmak üzere 6 farklı sanat dalımız bulunuyor. Öğrencilerimiz kendilerine yakın gördüğü sanatı seçerek sanatında uzman kişilerden ders alabilme fırsatı yakalıyor. Genç sanatkarlarımız tarafından en çok tercih edilen sanat dallarımız Ebru ve Çamur Şekillendirme oldu. Öğrenciler merak ettikleri konuları birebir öğrenebilmeleri sayesinde bu kurslara olan talep her geçen gün artıyor” dedi.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimlerin yıl boyu devam ettiğini söyleyen Kama, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler yıl boyunca devam etmekte. Gençlerimizin yaz döneminde Genç Atölye’de aldıkları bu eğitimleri devam ettirmeleri konusunda onlara yardımcı olacaktır. Merkez bünyesinde eğitim veren uzman kadromuz sayesinde öğrencilerimiz tercih ettikleri sanatı en ince ayrıntısına kadar öğrenecekler. Asırlara dayanan medeniyetimizin sanat örneklerini genç öğrencilerimizle beraber tekrar gün yüzüne kavuşturacağız” diye konuştu.