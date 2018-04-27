Gençlik Meclisi anlamlı etkinlikte buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi “Gülen Yüzler Engelsiz Nesiller” sloganıyla başlattığı proje kapsamında 2. Geleneksel Çocuk Etkinliğini gerçekleştirdi. Hendek Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Başkan Vekili Şenay Sakal’ın yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu, “Toplumda özel çocuklara yönelik farkındalığı ve bilinirliğini arttırmak ve onların gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla renkli bir etkinlik düzenlemek istedik. Engelli kardeşlerimizin ailelerine destek vererek, onlarında sosyal hayatın içerisinde aktif olarak yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. “Gülen Yüzler Engelsiz Nesiller” diyerek yola çıkmıştık. Şimdiyse ‘Gülen Yüzler Engelsiz Nesiller’ projemizin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şerifoğlu, “Farklı engel gruplarındaki çocuklar için yüz boyama, eğlenceli fen deneyleri, marabu, kese kâğıdı kuklaları, kendi çerçeveni yap, origami, mutfak atölyesi, t-shirt boyama gibi çocukların eğlenerek vakit geçirebileceği 12 stant etkinlik alanımızdaki yerini aldı. Etkinliğe katılan işitme engelli çocuklar için de işaret dili gösterisi gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimiz eğlenerek öğrenmenin farkına vardılar. İnşallah başka projelerde buluşmaya devam edeceğiz” dedi.