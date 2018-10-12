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12 Ekim 2018 Cuma 17:08

Geyve festivali başladı

Geyve Belediyesi tarafından düzenlenen ‘‘2. Geleneksel Ayva Festivali’ başladı.Geyve Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Geleneksel Ayva Festivali Çocuk Şenliği ve El Sanatları Sergisi’ ile başladı. 3 gün sürecek olan Ayva Festivali’nde,...

Geyve festivali başladı
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Geyve Belediyesi tarafından düzenlenen ‘‘2. Geleneksel Ayva Festivali’ başladı.

Geyve Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Geleneksel Ayva Festivali Çocuk Şenliği ve El Sanatları Sergisi’ ile başladı. 3 gün sürecek olan Ayva Festivali’nde, Türkiye’de bir ilk olan Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin açılışı da yarın gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan Geyve Ayva Festivali’nde, saat 11.00 ile 19.00 arası Çocuk Şenliği Cumhuriyet Meydanı’nda devam ederken, 13 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Konyalı Alibey Caddesi’nden, Cumhuriyet Meydanı’na kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı eşliğinde yürüyüş yapılacak. Saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı Kapalı Pazaryeri’nde Yöresel Ürenler ve Tarım Fuarı, saat 14.00’de ise Taraklı yolu üzerinde Geyve Belediyesi tarafından kurulan 40 kadının çalışacağı Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nin açılışı gerçekleşecek.

“Ayva hasadı ve halk konseri”

Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel’in sunumu ile Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde Yemek Yarışması düzenlenecek. Saat 20.00 ile 21.30 arası Cumhuriyet Meydanı’nda İbrahim Sadri Geyve halkına şiir ziyafeti verilirken, saat 21.300 ile 23.30 arası ile yine Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü popçu Yusuf Güney, kulakların pasını silecek, 7’den, 70’e Geyvelileri coşturacak. Festival’in ikinci günü havai fişek gösterileri ile sona erecek. 14 Ekim Pazar günü saat 11.30-12.30 arası Cumhuriyet Meydanı’nda folklor gösterisi, saat 13.30-14.30 arası İmim Hatip Konferans Salonu’nda Dr. Ender Saraç tarafından verilecek konferansın ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda Turgay Başyayla’nın sunumuyla En Güzel Ayva Yarışması yapılacak. Saat 19.00’da yarışmanın ödül töreni ve festivale katkıda bulunanlara plaket takdimi yapılırken, festival saat 21.30-23.30 arası ünlü popçu Buray’ın halk konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erecek.
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