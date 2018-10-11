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11 Ekim 2018 Perşembe 14:25

Geyve ve Akyazı’da muhtarlar’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret

Akyazı ve Geyve ilçesi muhtarları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı ve Geyve ilçesi muhtarları ile bir araya...

Geyve ve Akyazı'da muhtarlar'dan Başkan Toçoğlu'na ziyaret
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Akyazı ve Geyve ilçesi muhtarları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı ve Geyve ilçesi muhtarları ile bir araya geldi. Hoş sohbet eşlinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Geyve ve Akyazı muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın taleplerini dinledik. Geyve ve Akyazı’da Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bilgiler paylaştık. Hayata geçirdiğimiz projeler hakkında muhtarlarımızdan fikir alarak gelecek yatırımlarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın temsilcisi muhtarlarımızla göreve geldiğimiz günden bu yana uyum içerisinde çalıştık. Birlik beraberliğimiz ve uyumlu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Geyve’ye modern görünüm”

Geyve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Toçoğlu, “Geyve Doğantepe’de deforme olan eski köprünün yerine yenisini inşa ettik. Geçişleri konforlu hale getirdik. Geyve Konyalı Alibey Caddesi’ni yeniledik. SASKİ’nin bölgede gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından kaldırım, aydınlatma direkleri ile caddeyi modern bir görünüme kavuşturduk. Geyve Karaçay Köprüsü’nü yeniledik. Sorumluluğumuz altında bulunan grup yolları ve ana caddelere 2018 yılında 5 milyon TL değerinde 36 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. 2 milyon TL’lik yatırımla Sosyal Gelişim Merkezi bölge halkına kapılarını ardına kadar açıyor” dedi.

“Birinci sınıf içmesuyu”

Geyve’de SASKİ eliyle gerçekleştirilen altyapı çalışmalarına değinen Toçoğlu,“Geyve’de 64 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometre yağmursuyu hattı inşa ettik. Geyve-Pamukova Atıksu Arıtma Tesisi ile ilçenin atıksularını en iyi şekilde arıtıyoruz. Köprübaşı, Bağlarbaşı ve Akıncı Mahallelerimiz için 50 kilometrelik içmesuyu hattını tamamlayarak devreye aldık. Bölgede suyun her anını kontrol ediyoruz. Akdoğan, Hırka, Sarıgazi, Eşme ve Alifuatpaşa Mahallelerinde de içmesuyuna yönelik önemli yatırımlar yaptık. Taraklı ve Geyve’nin üst bölgelerinde bulunan mahallelere birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmak için 45 milyonluk projeyi hayata geçiriyoruz. Şu anda çalışmalarımız sürüyor” diye belirtti.

“Akyazı’da sosyal hayata katkı”

Akyazı’lı muhtarlara ilçede hayata geçirilen Büyükşehir projelerini aktaran Başkan Toçoğlu, “Akyazı’da Çatalköprü, Bedil Kazancı Köprüsü, Yongalık Ballıkaya Köprüsü, Mudurnu Köprüsü ve Taşburun Köprüsü’nü inşa ettik. Akyazı Spor Tesisleri ile sporun geleceğine yatırım yaptık. SGM binamız sosyal hayata katkı sağlıyor. Akyazı’nın caddelerini sıcak asfaltla buluşturduk. 4 buçuk milyon TL değerindeki 29 ton sıcak asfaltla Akyazı’nın çehresi değişti” ifadelerini kullandı.
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