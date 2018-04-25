Geyve’de kadın istihdamına katkı verecek tesis açılış için gün sayıyor

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya şehrin sanayi ve ticaretine yön veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) başkan...

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya şehrin sanayi ve ticaretine yön veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) başkan ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkan Vekili Yüksel Avşar, Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyamin Müftüoğlu ile Doğan Çatalbaş ile sohbet eden Başkan Kaya, SATSO başkanı ve ekibine başarılar diledi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya SATSO’nun yeni yönetimine, kadın istihdamına ciddi katkı verecek bölge üreticisinin ürünlerinin işleneceği tesis hakkında bilgiler verdi. Başkan Kaya, “12 dönüm alan üzerine kurduğumuz ve SATSO Kadın girişimciler ile işbirliği yaptığımız tesisimiz hizmete açılmayı bekliyor. Sadece kadınların çalışacağı tesisten elde edilecek gelirle yetim ve öksüz çocuklarımıza burs vermeye devam edeceğiz. Böylesine önemli bir projede SATSO ile işbirliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, şehrin güneyinin kalkınması çiftçinin ürünlerinin işleneceği Gıda İhtisas OSB konusunda gelinen son noktayı da SATSO Başkanı Altuğ ve yöneticilerine aktardı. Kaya, “Gıda ihtisas OSB bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine ciddi katkı verecek. Şu anda kurulum aşamasında işler planladığımız şekilde ilerliyor. İlerleyen evrede şehrimizin ticaret ve sanayisine yön veren SATSO’dan ciddi katkı bekliyoruz. Yatırımcı ve planlama konusunda birlikte çalışmalıyız. İşbirliğimiz şehrimize katkı verecek” diye konuştu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ortak paydamız Sakarya. Şehrimizin kalkınması, ekonomimizin ileriye gitmesi hepimizin gayesi. Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Gıda İhtisas OSB’de üzerimize düşen ne varsa yerine getiririz. Özellikle doğru yatırımcının bölgeye gelmesi hususunda katkımız olacaktır” şeklinde konuştu.