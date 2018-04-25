SAKARYA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:08

Geyve’de seyir terası hizmete açıldı

Geyve Belediyesi’nin 50 dönümlük alana kurduğu sosyal tesis hizmete açıldı. Doğa ile iç içe, tamamı ahşaptan imal edilen tesiste yöresel lezzetler servis ediliyor.Geyve Belediyesi tarafından Hırka Mahallesinde yapılan ve Şehit Kaymakam...

Geyve'de seyir terası hizmete açıldı
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Geyve Belediyesi’nin 50 dönümlük alana kurduğu sosyal tesis hizmete açıldı. Doğa ile iç içe, tamamı ahşaptan imal edilen tesiste yöresel lezzetler servis ediliyor.

Geyve Belediyesi tarafından Hırka Mahallesinde yapılan ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün adının verildiği sosyal tesis hizmete açıldı. Tesisin açılışında Belediye Başkanı Murat Kaya, ilçe protokolünü kahvaltıda ağırladı. 50 dönümlük alana kurulan tesiste; lokanta, kütük evler, çok sayıda kamelya, seyir terası, yürüyüş alanları ve oyun parklarının bulunuyor. Vatandaşın piknik yapabileceği özel alanların da düşünüldüğü tesiste isteyen cafe-restorandan da hizmet alabilecek. Tesisin açılışına katılanlar muhteşem manzara eşliğinde sunulan yöresel lezzetlere hayran kaldılar.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya tesisin açılışında ağırladığı misafirlerine tesisi gezdirerek bilgiler verdi.

Başkan Kaya açılışta yaptığı açıklamada, “Bölge insanımızın nefes alacağı, manzara eşliğinde dinlenebileceği bir alan oluşturmak için çalıştık. Kendi imkanlarımızla doğa ile iç içe ve doğal malzemelerin kullanıldığı bir tesis ortaya çıkardık. Tesisimiz bölgemize, şehrimize hayırlı olsun” dedi.
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