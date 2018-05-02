’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap tanıtıldı

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını tanıttı.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi alanı öğrencileri, kariyer günleri etkinliğinde okullarında görev yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan’ı konferans salonunda misafir ettiler. Öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaşan Tercan, başarılı bir kariyerin nasıl şekillendiğini ve iyi bir kariyer için şartların oluşma süreçleri hakkında örnekler verdi.

Tercan yaptığı açıklamada, "16 yıldır Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmaktayım. Yazı yazmaya ve öğretmenlik kariyeri yapmaya ilkokul 4. sınıfta başladım. 4. sınıfa giderken öğretmenler ilgili bir şiir yazıp il birincisi oldum. Daha sonrada öğretmenlikten ve yazmaktan hiç vazgeçmedim. Şiirler yazmaya devam ettim. Hikayeler yazmaya karar verdim. Hikayelerden bir tanesi öykü kitabı olarak çıkacak. Daha sonra evladım olunca da onu bir kahraman olarak hayal ettim ve onunla ilgili hikayeler yazdım. Mesleki tecrübelerimi bu hikayelere yansıttım. Bir proje hazırladım. Bu proje için hazırladığım kitaplar çok beğenildi. Yayın evlerinden teklif geldi. Bu teklifler doğrultusunda Hayal-Et Rüzgar serisi çıktı. Umarım herkes çok beğenir" dedi.