SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41

’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap tanıtıldı

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını tanıttı.Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi...

'Hayal-et Rüzgar' isimli kitap tanıtıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan öğrencilerle bir araya gelerek kitaplarını tanıttı.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi alanı öğrencileri, kariyer günleri etkinliğinde okullarında görev yapan ’Hayal-et Rüzgar’ isimli kitap serilerinin yazarı Berrin Tercan’ı konferans salonunda misafir ettiler. Öğrencilerle mesleki tecrübelerini paylaşan Tercan, başarılı bir kariyerin nasıl şekillendiğini ve iyi bir kariyer için şartların oluşma süreçleri hakkında örnekler verdi.

Tercan yaptığı açıklamada, "16 yıldır Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmaktayım. Yazı yazmaya ve öğretmenlik kariyeri yapmaya ilkokul 4. sınıfta başladım. 4. sınıfa giderken öğretmenler ilgili bir şiir yazıp il birincisi oldum. Daha sonrada öğretmenlikten ve yazmaktan hiç vazgeçmedim. Şiirler yazmaya devam ettim. Hikayeler yazmaya karar verdim. Hikayelerden bir tanesi öykü kitabı olarak çıkacak. Daha sonra evladım olunca da onu bir kahraman olarak hayal ettim ve onunla ilgili hikayeler yazdım. Mesleki tecrübelerimi bu hikayelere yansıttım. Bir proje hazırladım. Bu proje için hazırladığım kitaplar çok beğenildi. Yayın evlerinden teklif geldi. Bu teklifler doğrultusunda Hayal-Et Rüzgar serisi çıktı. Umarım herkes çok beğenir" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku