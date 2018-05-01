SAKARYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 14:00

Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı döşediklerini belirtti.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Hendek’in Bakacak Mahallesi’nde...

Hendek'e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Hendek’e 7 kilometrelik içmesuyu altyapısı döşediklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Hendek’in Bakacak Mahallesi’nde yeni bir içmesuyu altyapısı inşa edeceklerini açıkladı. Bölgede yaşanan su yetersizliği ve bulanıklık gibi sorunlara kesin çözüm getireceklerini söyleyen Keleş, “Projemiz hazır. 10 Mayıs Perşembe günü ihaleye çıkıyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek ihale saat 11.00’da başlayacak” diye konuştu. Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Rüstem Keleş, “Bakacak Mahallesi’nde inşa edeceğimiz toplam 7 kilometre uzunluğundaki içmesuyu hattıyla, su yetersizliği ve bulanıklık gibi sorunların önüne geçeceğiz. Proje kapsamında ayrıca 100 metreküp hacminde içmesuyu deposu, kaptaj, terfi merkezi ve 4 adet basınç kırıcı vana odası yapacağız. İlgili ekiplerimizin gayretleriyle kısa süre önce bölgede saniyede 7 litre debiye sahip bir kaynak suyuna ulaştık. Su ile ilgili gerekli tüm testler yapıldı. Son derece kaliteli olan bu suyu inşa ettiğimiz yeni içmesuyu altyapısıyla Bakacaklı hemşehrilerimizin musluklarına ulaştıracağız. İnşallah ihalemizin ardından hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku